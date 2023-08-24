Україна

Полтавці орендували захисника.

Ворскла після вкрай невдалого старту сезону працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт полтавського клуба, новачком команди став лівий захисник Віктор Корнієнко.

Перехід відбувся на правах орендної угоди. Корнієнко буде виступати за Ворсклу в поточному сезоні. Про опцію викупу не повідомляється.

Зазначимо, що Корнієнко є вихованцем полтавської школи футболу.

Цікаво, що лівий захисник обрав собі дев'ятий номер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ворскла орендувала 18-річного нападника у Металіста 1925.