Полтавці орендували захисника.
Віктор Корнієнко, фото Ворскла
24 серпня 2023, 18:20
Ворскла після вкрай невдалого старту сезону працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт полтавського клуба, новачком команди став лівий захисник Віктор Корнієнко.
Перехід відбувся на правах орендної угоди. Корнієнко буде виступати за Ворсклу в поточному сезоні. Про опцію викупу не повідомляється.
Зазначимо, що Корнієнко є вихованцем полтавської школи футболу.
Цікаво, що лівий захисник обрав собі дев'ятий номер.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ворскла орендувала 18-річного нападника у Металіста 1925.