Україна

В клубі відреагували на курйоз тижня.

ФК Ворскла у своїх соцмережах відреагував на курйозний гол в матчі четвертого туру УПЛ проти Вереса (2:1).

За рахунку 2:0 виникла паніка в карному майданчику полтавців, яким скористувався суперник та відіграв один м'яч.

"Курйозних голів світовий літопис футболу знає безліч. І трапляються вони один з поперед одного регулярно. Один із таких стався у грі Верес — Ворскла.



Добре, що цей "ляп" не вплинув на результат. Хлопці зібралися, і довели свої небезпідставні претензії на перемогу в матчі 4-го туру УПЛ.



Чекаємо наступних успішних поєдинків, а цей комічний епізод нехай собі залишається у відповідному розділі футбольних архівів", — йдеться у повідомленні "ворсклян".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Ворскла у 4 турі української Прем'єр-ліги.