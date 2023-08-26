Україна

Football.ua представляє прев'ю до матчу 5-го туру чемпіонату України, який пройде 26 серпня і розпочнеться о 17:00.

Олександрія в рамках поєдинку п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на своєму полі проти Полісся.

ОЛЕКСАНДРІЯ — ПОЛІССЯ

СУБОТА, 26 СЕРПНЯ, 17:00. СТАДІОН НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Олександрія підходить до зустрічі на п'ятій сходинці турнірної таблиці з сімома набраними балами. Команда Руслана Ротаня доволі вдало стартувала в цьому сезоні, здобувши дві мінімальні перемоги — спочатку над Кривбасом, а потім і над Металістом 1925.

Втім, після цього справи дещо погіршились, проте варто розуміти, що один бал у матчах з чемпіоном та бронзовим призером — не так погано. Але й форма Шахтаря та Зорі викликає багато питань. Матч з луганцями (0:0) взагалі видався вкрай нудним та нецікавим.

Олександрія втратила Третьякова та Мірошниченка цього літа, двох дуже важливих виконавців, проте змогла покращити своє фінансове становище та знайшла можливість підсилити склад — Смирний, Логінов, Плакса, Білошевський — все доволі якісні виконавці для рівня УПЛ.

Легіонери Ернандес та Джовані теж добре себе показують з перших тренувань. Можливо, Ротань зможе побудувати команду, яка буде боротися за високі місця.

Полісся, своєю чергою, ще на час виступів у Першій лізі мало доволі потужний склад, який не загубився би й УПЛ, а за це літо ще й суттєво підсилило склад. Здавалось би, що команда зможе відразу амбітно стартувати, проте успіхи змінюються невдачами.

В першому турі Полісся впевнено обіграло Верес з рахунком 2:0, але після цього були поразки від Дніпра-1 та Руху. В крайньому ж турі Полісся грало проти ЛНЗ та здобуло перемогу з рахунком 2:1.

Невеликою перевагою для Олександрії є той факт, що команда Ротаня мала більше часу на підготовку, адже на відміну від супротивника, не грала у Кубку України. Полісся на стадії 1/16 зустрічалось з Агробізнесом та перемогло — 2:0.

Полісся ще не грало внічию в цьому сезоні УПЛ, але вважаємо, що командам буде важко визначити переможця у цьому матчі та очікуємо нічийний результат.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний — Ковалець, Савченко, Сігєєв — Шулянський, Рейс, Калітвінцев

Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський, Огіря — Козак, Танковський, Макуана — Будківський

ЦІКАВІ ФАКТИ:

320-й матч Олександрії в УПЛ, в якому вона може зазнати 50-ї домашньої поразки.

Безнічийна домашня серія Олександрії триває 4 гри: 2 перемоги та 2 поразки.

Полісся поки обходиться без нічиїх в УПЛ: 2 перемоги та 2 поразки.

40-й гол в УПЛ може забити Пилип Будківський , 10-й – Дмитро Шастал, Олександр Назаренко (усі – Полісся), Євгеній Смирний (Олександрія).

Новачок Полісся Еміль Мустафаєв в минулому сезоні виступав саме за Олександрію.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Всього зіграно 17 матчів: +7=6-4 м’ячі 26-18

На полі Олександрії – 8 матчів: +6=1-1 м’ячі 20-8

В УПЛ раніше не зустрічалися.

Останній матч на полі Олександрії – 23.10.1999. 16 тур Чемпіонату України-1999/2000 у Першій лізі

Олександрія – Полісся 3:1

Голи: 1:0 – О. Прудкий (13), 2:0 – О. Прудкий (19), 3:0 – В. Мельниченко (51), 3:1 – П. Паршин (54).