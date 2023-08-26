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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та харківський Металіст 1925.

Черкаський ЛНЗ та харківський Металіст 1925 розпочнуть програму п'ятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Черкасах.

Юрій Дудник у своєму першому стартовому складі на новій посаді в.о. головного тренера не зробив жодної заміни після поразки від житомирського Полісся (1:2).

Едмар, у порівнянні з перемогою над закарпатським Минаєм (1:0), використав із перших хвилин Курила в центрі захисту.

ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Лопирьонок, Муравський, Савін — Хамелюк — Наумець, Бойко, Олійник, Пасіч — Прядун.

Запасні: Самойленко, Дубовий, Тарасенко, Норенков, Копил, С. Шестаков, Тищенко, Нич.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — А. Ткачук, Габелок, Вачіберадзе — Русин, Сидоров, Юсов.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Рудавський, Червак, Арі, Мартинюк, Ременюк, Абдуллаєв, Дмитренко, Кравченко, Ігор, Чирук.



Гра ЛНЗ — Металіст 1925 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.