Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 26 серпня 2023 року, 17:00.

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги Олександрія на власному полі зазнала розгромної поразки від Полісся.

Житомирському клубу вдалося забити аж три голи у заключному відрізку матчу, завдяки чому команда Юрія Калітвінцева й здобула до свого активу три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Олександрія — Полісся у 5 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Олександрія — Полісся 0:3

Голи: Назаренко, 77, Макуана, 80, Будківський, 88



Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний (Калюжний, 81) — Ковалець (Плакса, 46), Савченко (Ернандес, 46), Сігеєв — Калітвінцев, Кулаков (Погорілий, 70), Шулянський (Скорко, 57).



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Козак (Назаренко, 58), Крушинський (Кушніренко, 58), Танковський (Огіря, 64), Макуана — Будківський, Аріелсон.



Попередження: Смирний, Сігеєв — Смоляков, Шабанов