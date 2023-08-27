Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та луганська Зоря.

Закарпатський Минай та луганська Зоря розпочинатимуть недільну частину програми п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після поразки від харківського Металіста 1925 (0:1), залучив до стартового складу Солдата праворуч у захисті, тоді як зліва в обороні зіграє Булеза, а Ралюченко долучиться до опорної зони. Дмитрук та Гечев зіграють на флангах півзахисту.

Ненад Лалатович, на тлі поразки від празької Славії (0:2), використав із перших хвилин Мічіна та Горбача в опорній зоні, тоді як Вікентій Волошин розташується під нападником, яким цього разу буде Бугай.

Минай: Бандура — Солдат, Нємчанінов, Ю. Кравчук, Булеза — Вітенчук, Ралюченко — Дмитрук, Твердохліб, Гечев — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Ольховий, Гунічев, Кораблін, Одарюк, Ременяк, Голуб, Демиденко, Колесник, Рогозинський.



Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин — Горбач, Мічін — Антюх, Волошин, Вантух — Бугай.