Закарпатський Минай та луганська Зоря розпочинатимуть недільну частину програми п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після поразки від харківського Металіста 1925 (0:1), залучив до стартового складу Солдата праворуч у захисті, тоді як зліва в обороні зіграє Булеза, а Ралюченко долучиться до опорної зони. Дмитрук та Гечев зіграють на флангах півзахисту.

Ненад Лалатович, на тлі поразки від празької Славії (0:2), використав із перших хвилин Мічіна та Горбача в опорній зоні, тоді як Вікентій Волошин розташується під нападником, яким цього разу буде Бугай.

Минай: Бандура — Солдат, Нємчанінов, Ю. Кравчук, Булеза — Вітенчук, Ралюченко — Дмитрук, Твердохліб, Гечев — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Ольховий, Гунічев, Кораблін, Одарюк, Ременяк, Голуб, Демиденко, Колесник, Рогозинський.

Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин — Горбач, Мічін — Антюх, Волошин, Вантух — Бугай.

Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Яцик, Нагнойний, Гулько, Чурко, Хахльов, Алефіренко, Дришлюк, Головкін, Герреро.

Гра Минай — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.