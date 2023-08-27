Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 серпня 2023 року, 13:00.
Минай — Зоря
27 серпня 2023, 16:23
У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай зіграв унічию з луганською Зорею.
Рахунок у матчі був відкритий на 16-й хвилині завдяки голу Волошина, а потім Вітенчук реалізував пенальті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Зоря у 5 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Минай — Зоря 1:1
Голи: Вітенчук, 25 (пен.) — Волошин, 16
Минай: Бандура — Солдат, Нємчанінов, Ю. Кравчук, Булеза — Вітенчук, Ралюченко (Кораблін, 64) — Дмитрук, Твердохліб, Гечев (Одарюк, 63) — Вишневський (Рогозинський, 78).
Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин (Дришлюк, 46) — Горбач (Алефіренко, 46), Мічін (Хахльов, 72) — Антюх, Волошин (Чурко, 61), Вантух — Бугай (Герреро, 46).
Попередження: Вишневський — Снурніцин