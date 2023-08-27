Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 серпня 2023 року, 15:00.

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос приймав на своєму полі донецький Шахтар на зазнав поразки.

Команда Патріка ван Леувена відправили у ворота суперника два "сухих" м'ячі ще в першому таймі, завдяки чому записала до свого активу три очки та як мінімум тимчасово очолила турнірну таблицю УПЛ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Шахтар у 5 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Колос — Шахтар 0:2

Голи: Назарина, 25, Кащук, 45+2



Колос: Фесюн — Кукош, Бурда, Гончаренко — Лучкевич, Демченко (Велетень, 60), Богданов (Болбат, 41), Цуріков — Оріховський, Безбородько (Салабай, 46), Мякушко.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Козік (Ракіцький, 65), Матвієнко, Азарові — Степаненко (Кастілло, 74) — Зубков (В’юнник, 65), Назарина, Криськів, Кащук (Конопля, 64) — Сікан (Судаков, 65).



Попередження: Бурда — Судаков



На 38-й хвилині був вилучений Георгій Гочолеішвілі (Шахтар) (грубе порушення).