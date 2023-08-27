Україна

Керманич Чорноморця — про поразку від Ворскли у матчі УПЛ (1:2).

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла здобула перемогу над одеським Чорноморцем з рахунком 2:1.

Головний тренер "моряків" Роман Григорчук поділився враженнями від результату цього протистояння, а також розкритикував роботу бригади арбітрів.

"Дві частини того, що я хочу сказати. Перша – чисто футбольна, чисто наші дії, які були різні. Не повною мірою такі, які ми хотіли, ми допустили цілий ряд помилок. Не як наслідок, але думаю, що ми можемо просто відзначити, що суперник, за рахунок своєї майстерності, зміг використати ті рідкі моменти, які ми самі йому допомогли створити. Але суперника можу тільки привітати з перемогою, вони виграли, у них все добре. Ми розуміємо, що у нас роботи дуже багато.

Друга частина, я обов'язково хочу про це говорити – настав час розібратися, що у нас відбувається з суддівством. Наболіло. Як зрозуміти таку річ, коли суддя, який дуже негарно судив нам в грі з «Дніпром-1»... Його після того, не знаю, дискваліфікували чи просто не призначили, він довгий час не судив, і потім його призначують на гру в Одесі. В Одесі. Це що? Це якісь принципові речі?

Четвертий суддя в цій грі – той суддя, який тур назад судив нас з «Колосом», де теж ми були незадоволені суддівством. Що це таке? Я просто задаю питання. Я бачу, що є безлад в цьому напрямку. На мій погляд, зараз ми граємо у футбол не для того, щоб хтось... Ми граємо у футбол для того, щоб подарувати радість нашим вболівальникам, особливо тим, хто зараз на фронті. Для мене це страшенно важливо, ви просто не уявляєте наскільки.

І коли хтось заважає нам це зробити – ми повинні розібратися. Я закликаю поговорити на цю тему. Проаналізувати, зібрати до кучі все, що відбулося за 5 турів, і зрозуміти. Все. Зрозуміти, що відбувається. Я сьогодні незадоволений суддівством. Мені не сподобалося. Наголошую. Не сподобалося", — сказав Роман Григорчук під час післяматчевої пресконференції.