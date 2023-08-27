Україна

Керманич Шахтаря — про перемогу в поєдинку проти Колоса (2:0).

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос приймав на своєму полі донецький Шахтар на зазнав поразки з рахунком 0:2.

Головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Вважаю, ми добре почали: контролювали гру, контролювали м’яч, намагалися створювати моменти і зрештою забили перший гол. Коли ж отримали червону картку, то були вимушені перебудуватися, більше думати про структуру гри та сфокусуватися на обороні. Та маючи на одного футболіста менше, ми однаково зуміли провести ще один м’яч.

У другому таймі підлаштовували гру під систему з десятьох гравців і мали на меті довести матч до перемоги, тому намагалися тримати той темп, що був у нас до перерви, і атакувати. У деяких моментах це вдалося, однак ми більше не забивали. І я хочу відзначити, що футболісти, які почали грати в меншості, та члени команди, які вийшли на заміну, чудово попрацювали на полі. Вони допомогли нам забити другий гол, лишитися у грі в другому таймі та не пропустити жодного м’яча.



Став Лемкін у поєдинку з Тоттенгемом зазнав невеликого ушкодження, яке може погіршитися, якщо він продовжить грати, тому ми дали йому можливість відновитися. Останніми днями він тренувався з командою, та нам здається, що йому потрібно більше часу, аби увійти до складу", — цитує слова Патріка ван Леувена офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Колос — Шахтар ви можете на Football.ua.