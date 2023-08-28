Україна

Емоційне звернення одеського колективу з наболілого питання.

Напередодні в рамках п’ятого туру української Прем’єр-ліги відбувся матч у Полтаві поміж місцевою Ворсклою та одеським Чорноморцем, за підсумками якого господарі святкували перемогу, а вболівальники та тренери гостей отримали черговий привід поговорити про якість роботи бригади арбітрів.

Ворскла — Чорноморець 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

"Моряки" пішли далі й опублікували звернення до громадськості та інших клубів-учасників національної першості з приводу питань роботи арбітрів.

"Футбольний клуб Чорноморець ніколи не належав до спортивних колективів, що за першої ліпшої нагоди звинувачують увесь навколишній світ у незадовільних результатах.

Але настав час подивитися правді в очі: система футбольного суддівства в Україні не витримує жодної критики. Звісно, це стало зрозуміло не сьогодні й не вчора. Проте, всьому має бути покладена межа.

У клубу впродовж кількох останніх місяців накопичуються питання, на які немає жодної відповіді. Відразу зазначимо: ми розуміємо що питання щодо призначення пенальті в наші ворота за порушення правил в метрі від штрафного майданчика, непризначення пенальті у ворота суперника за нічийного рахунку, вилучення важливого гравця за неіснуючий фол напередодні гри проти лідера вже, як кажуть, заграні. Пропустили і забули.

Але на більш глобальні питання ми дуже хочемо знайти відповіді:

За яким принципом у нас призначають суддів на той чи інший матч?

Чому система VAR у нас досі не охоплює всі поєдинки туру, які граються впродовж трьох днів?

Як призначають і готують арбітрів VAR? (іноді складається враження, що між нашим VAR та європейським — світові роки)

Коли наші судді почнуть говорити?

У кожному турі є результативні помилки. Хто і як за них відповідає?

Якщо у керівництва суддівського корпусу є хоча б відповіді на ці питання, то реформу суддівського очищення та глобальної перекваліфікації арбітрів можна розпочинати.

А те, що її потрібно розпочинати не має бути жодних сумнівів. Панове судді, подивіться на своїх колег з Польщі та Румунії. Вони обслуговують матчі Ліги чемпіонів та чемпіонату світу. Вам не набридло бути "героями" одних і тих же журналістських матеріалів?

Вдумайтеся тільки — якщо суддівська бригада у нас просто якісно зробила свою роботу, то це вже подія туру! Прикро, дуже прикро.

Ще більш прикро, що це все відбувається під час повномасштабної війни. Ми граємо у футбол завдяки нашим захисникам. Граємо у тому числі заради їх емоцій — ми знаємо, про що говоримо, згадайте квітневий матч Кривбас — Чорноморець.

Ми маємо грати у футбол і з’ясовувати хто сильніше, ураховуючи лише спортивну складову. Так має бути завжди. Особливо в цей важкий і відповідальний для країни час.

Пропонуємо всім клубам УПЛ об’єднати зусилля заради прозорих та чесних принципів суддівства", — ідеться в зверненні одеського клубу.

У наступному турі одеський Чорноморець гратиме в гостях проти рівненського Вересу.