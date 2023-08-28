Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 серпня 2023 року, 17:00.

Полтавська Ворскла у матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграла одеський Чорноморець (2:1).

У складі команди Віктора Скрипника результативними ударами відзначилися Степанюк та Юрченко, а за "моряків" єдиний гол забив Пердута, який зрізав м'яч у свої ворота.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Чорноморець у 5 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Ворскла - Чорноморець 2:1

Голи: Степанюк, 5, Юрченко, 45+1 — Пердута, 55, аг.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Корнієнко (Нестеренко, 65), Юрченко (Кунья, 65), Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядін (Кулаковський, 89), Кане, Сантана (Хрипчук, 83)

Чорноморець: Шевченко, Брагару (Хадіда, 46, Гучек, 88), Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Кузик, Шпорн, Штогрін (Вакула, 75), Ієде (Дада, 75), Бойчук (Авагімян, 46)

Попередження: Скляр, Пердута — Шпорн, Салюк, Авагімян.