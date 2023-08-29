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Керманич Кривбасу — про нульову нічию з Оболонню у матчі УПЛ.

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь зіграла у нульову нічию з криворізьким Кривбасом.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ні Кривбас, ні Оболонь на перемогу не награли. Рівний футбол, команди поділили очки. Ми знали, що Оболонь — новачок УПЛ. Знали, за якою тактичною схемою буде грати суперник. 5-3-2 – як і в останніх матчах. Зачиняються на своїй половині поля: 10 захисників, і дуже важко таку насичену оборону пройти. У нас було мало моментів: у Луньова, у Задераки, і все, мабуть. А Оболонь грала довгими передачами, то вправо, то вліво. Не хочеться ображати суперника, але це те, що я побачив у їх виконанні. Кривбасу ж треба було грати спокійніше. У першому таймі було багато помилок, необовʼязкових втрат мʼяча".

"Висновки робити ще зарано. Бачите, чемпіонат у нас непередбачуваний. Вже три тренерські відставки… Радує, що дві наші команди вже точно будуть у групах єврокубків: Шахтар та Зоря. Хотілось б більше, але маємо що маємо. Кажуть, чемпіонат у нас цікавий. Не такий вже й цікавий. Рівень нижчий, ніж був раніше. Треба час. Головне, щоб Україна перемогла ворога. А потім вже можна буде спокійно поговорити про розвиток українського футболу".

"Чи сильно вплинула спека на рівень футболу? А як ви думаєте: звісно, ми ж люди. Якби грали раніше, могли бути проблеми у когось зі здоровʼям. Це мудре рішення. Дякую ФК Оболонь за пропозицію перенести час початку гри на пізніше".

"Багато діалогів між тренерами? Все нормально. Мені просто не подобаються моменти, коли футболіст падає та кричить так, неначе ногу відірвало, а потім через деякий час піднімається та біжить собі дали. Це не личить професійним гравцям. Футбол — це певний артистизм, але не настільки. Я привчаю своїх футболістів бути мужніми. Дякую усім вам, і бажаю вашій команді подальших успіхів", — цитує слова Юрія Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

Відеоогляд матчу Оболонь — Кривбас ви можете дивитися на Football.ua.