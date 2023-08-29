Україна

Нападник й надалі буде виступати за "гірників".

Шахтар доволі активно поводить себе в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", Данило Сікан поставив підпис під новою угодою з чемпіоном України.

Новий контракт між сторонами розраховано до літа 2028 року.

Данило Сікан перебрався в Шахтар в січні 2019 року. З того часу він встиг відзначитись 12 голами та чотирма асистами за дорослу команду. Також були оренди в Ганзу та Маріуполь.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Шахтаря Лассіна Траоре вибув на тривалий термін через травму: у гравця діагностували відрив сухожилля чотириголового м’яза стегна.