Україна

Цікавий рейтинг від дослідницького центру, де лідирує український футболіст.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг топ-10 найдорожчих атакуючих півзахисників до 21 року, які виступають не у топ-5 лігах світу.

Лідирує у цьому рейтингу український півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков, вартість якого оцінюється у 32,1 мільйона євро.

Друге місце посідає Віктор Хуго з Фламенгу — 24 млн євро, а трійку найкращих замкнув Матеус Франса з того ж таки Фламенгу — 20,6 млн євро.

Раніше повідомлялося, що голи Судакова та Бондаренка — у п'ятірці найкращих на молодіжному Євро-2023.