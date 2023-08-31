Україна

Новачок Карпат поділився своїми емоціями після трансферу.

Бабогло перебрався з Олександрії до Карпат за 585 тисяч євро.

"Радий стати частиною львівського клубу. Перехід у Карпати – це розвиток і крок вперед для мене. Мені імпонують амбіції клубу, я стежив за Карпатами ще у минулому сезоні. Бачив також недавні поєдинки. Мені подобається футбол, у який грає команда", — цитує новачка офіційний сайт Карпат.

"Фактично усю свою професійну кар’єру я провів у Олександрії. Вдячний клубові та вболівальникам за все, однак настав час рухатися далі. Я хочу попрацювати з Мироном Маркевичем і його тренерським штабом. Вірю, що вже у наступному сезоні я повернуся у Прем’єр-лігу".

"Сезон вже триває, тож мені доведеться на ходу вливатися у колектив. Проте я вважаю себе гнучким футболістом, який швидко адаптується до нових вимог. Сподіваюся, що зможу допомогти Карпатам вже у найближчих матчах".

Після п'яти турів Першої ліги Карпати із 13 очками йдуть на першому місці.