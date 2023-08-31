Україна

Football.ua проводить опитування серед своїх читачів щодо майбутнього досвідченого румунського фахівця.

У рамках фінального раунду відбору до групового етапу Ліги конференцій УЄФА київське Динамо знову поступилося турецькому Бешикташу та завершило виступи в єврокубках у поточному сезоні.

Таким чином, "біло-сині" вперше з 2005 року не зіграють в груповому етапі єврокубків, тому з'явилися питання щодо майбутнього Мірчі Луческу на посаді головного тренера Динамо.

Редакція Football.ua проводить опитування серед своїх читачів щодо того, чи має 78-річний румунський фахівець залишитися й надалі керманичем київської команди.