Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та одеський Чорноморець.
Артур Авагімян, фото ФК Чорноморець
01 вересня 2023, 16:20
Рівненський Верес та одеський Чорноморець відкриють події шостого туру української Прем'єр-ліги матчем на Авангарді в Рівному.
Сергій Лавриненко, у порівнянням із поразкою від полтавської Ворскли (1:2), залучив до стартового складу Гакмана праворуч у захисті, тоді як Кучеренко зіграє в опорній зоні разом із Кучеровим, Яго розташується праворуч в атаці, а напад очолить Гайдучик.
Роман Григорчук, після поразки від тієї самої Ворскли (1:2), використав із перших хвилин Гучека в центрі оборони, тоді як Авагімян очолить атаку, а ліворуч від нього зіграє Брагару.
Верес: Паст — Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеренко, Кучеров — Яго, С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик.
Запасні: Когут, Коркодим, Жуліо Сезар, Блізніченко, Шестаков, Марусич, Хондак, Світюха.
Чорноморець: Шевченко — Путря, Гучек, Салюк, Єрмаков — Кузик, Васильєв, Шпорн — Штогрін, Авагімян, Брагару.
Запасні: Білик, Варакута, Хадіда, Бойчук, Вакула, Ієде, Дада, Ситніков, Ухань, Данилюк.
Гра Верес — Чорноморець почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.