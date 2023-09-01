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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та одеський Чорноморець.

Рівненський Верес та одеський Чорноморець відкриють події шостого туру української Прем'єр-ліги матчем на Авангарді в Рівному.

Сергій Лавриненко, у порівнянням із поразкою від полтавської Ворскли (1:2), залучив до стартового складу Гакмана праворуч у захисті, тоді як Кучеренко зіграє в опорній зоні разом із Кучеровим, Яго розташується праворуч в атаці, а напад очолить Гайдучик.

Роман Григорчук, після поразки від тієї самої Ворскли (1:2), використав із перших хвилин Гучека в центрі оборони, тоді як Авагімян очолить атаку, а ліворуч від нього зіграє Брагару.

Верес: Паст — Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеренко, Кучеров — Яго, С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик.

Запасні: Когут, Коркодим, Жуліо Сезар, Блізніченко, Шестаков, Марусич, Хондак, Світюха.



Чорноморець: Шевченко — Путря, Гучек, Салюк, Єрмаков — Кузик, Васильєв, Шпорн — Штогрін, Авагімян, Брагару.

Запасні: Білик, Варакута, Хадіда, Бойчук, Вакула, Ієде, Дада, Ситніков, Ухань, Данилюк.



Гра Верес — Чорноморець почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.