Україна

Верес здійснив камбек у грі проти Чорноморця

Одесити при цьому грали в меншості від 10 хвилини протистояння, але все одно забили першими.

Верес — Чорноморець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Верес — Чорноморець 3:1

Голи: Яго, 35 (пен.), С. Шарай, 45+3, В. Шарай, 71 — Путря, 24 (пен.)



Верес: Паст — Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеренко, Кучеров — Яго (Шестаков, 62), С. Шарай (Блізніченко, 73), В. Шарай (Світюха, 90+1) — Гайдучик (Марусич, 73).



Чорноморець: Шевченко — Путря, Гучек, Салюк, Єрмаков — Кузик (Дада, 80), Васильєв (Бойчук, 85), Шпорн (Вакула, 79) — Штогрін (Ієде, 85), Авагімян (Хадіда, 79), Брагару.



Попередження: Паст, Гакман, Шестаков, В. Шарай — Авагімян, Кузик, Васильєв, Путря



На 10-й хвилині був вилучений Володимир Салюк (Чорноморець) (грубе порушення).