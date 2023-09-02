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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та Олександрія.

Полтавська Ворскла та Олександрія зіграють поміж собою на стадіоні Ворскла ім. О. Бутовського в останньому матчі суботньої частини шостого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Руслан Ротань, на тлі поразки від житомирського Полісся (0:3), використав із перших хвилин Савченка в центрі оборони, тоді як Ващенко з'явився в опорній зоні, а Смирний повернувся до центрального трикутника через появу Ернандеса ліворуч у захисті. Напад очолить Андрейчук.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана, Бацула, Корнієнко — Павлюк, Скляр — Кане, Юрченко, Челядін — Степанюк.

Запасні: Єрмолов, Домолега, Крупський, Ізотов, Хрипчук, Черниш, Нестеренко, Оденцов, Тіагуїньйо, Сердюк.



Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Савченко, Ернандес — Смирний, Ващенко, Сігеєв — Калітвінцев, Андрейчук, Шулянський.

Запасні: Долгий, Ковалець, Кулаков, Білошевський, Базаєв, Плакса, Скорко, Джевані, Мартинюк, Шостак, Єрмаков.



Гра Ворскла — Олександрія почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.