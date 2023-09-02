Україна

Полісся в компенсований час вирвало перемогу над Оболонню

Матч двох рівних команд без значної кількості гольових моментів усе ж таки отримав результативну розв'язку.

Полісся — Оболонь, фото УПЛ

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Полісся — Оболонь 2:0

Голи: Грицук, 90+7 (пен.), Козак, 90+9



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 46), Танковський (Грицук, 82) — Назаренко (Козак, 46), Аріелсон (Мустафаєв, 62), Макуана — Будківський.



Оболонь: Федорівський — Нагієв (Вовкун, 78), Приймак, Карась, Осман (Прокопенко, 64) — Чернов (Мединський, 46), Черненко (Косовський, 64), Мороз, Груша (Суханов, 73) — Слободян — Тарануха.



Попередження: Смоляков, Будківський — Тарануха



На 90+4-й хвилині був вилучений Тарас Мороз (Оболонь) (друге попередження).