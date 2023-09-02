Україна

Керманич Шахтаря — про впевнену перемогу над Минаєм у матчі УПЛ (4:1).

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над закарпатським Минаєм.

Головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Вважаю, що був дуже хороший темп протягом гри. В першому таймі у нас було багато моментів, але ми не змогли їх реалізувати. Після перерви ситуація змінилась.

Наші футболісти у другому таймі змогли скористатися моментами, було видно креатив в їхніх діях. Використали всі свої моменти завдяки енергії, яка з’явилася на полі. Я вважаю, що сьогодні ми забили гарні голи й заслужили на перемогу.

Ми всі з нетерпінням і бажанням чекаємо на єврокубки, це величезна відповідальність. Я впевнений, що ми добре підготуємось і якомога краще виступимо в Лізі чемпіонів", — цитує слова Патріка ван Леувена офіційний сайт Минаю.

Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Шахтар ви можете на Football.ua.