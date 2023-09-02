Україна

Півзахисник Дніпра-1 незабаром проходитиме реабілітацію в Україні.

Вінгер Дніпра-1 Максим Третьяков успішно переніс операцію в Німеччині після травми хрестоподібної зв'язки, отриманої у матчі кваліфікації до групового етапу Ліги Європи проти празької Славії.

"Максим Третьяков був успішно прооперований в Німеччині з приводу травми хрестоподібної зв’язки, якої він зазнав під час першого матчу проти празької Славії.



Декілька найближчих днів гравець ще перебуватиме під наглядом лікарів, а потім проходитиме реабілітацію в Україні. Відновлення триватиме близько пів року, після чого Третьяков зможе повернутися до тренувань у загальній групі", — сказано у повідомленні Дніпра-1 у Facebook.

Раніше повідомлялося, шо Максим Третьяков ризикує пропустити через травму щонайменше півроку.