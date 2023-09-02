Україна

19-річний нападник Минаю — про поразку від Шахтаря у матчі УПЛ (1:4) та свій дебютний гол.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над закарпатським Минаєм.

Молодий нападник закарпатського клубу Єгор Гунічев, який забив свій дебютний гол у чемпіонаті України, поділився враженнями від результату цього протистояння з "гірниками".

"Тренерський штаб сказав мені проти Шахтаря більше пресингувати та відкриватися за спину суперникам, щоб нагнітати, нагнітати і нагнітати. Нам не вдалося виконати усі тренерські установи, враховуючи підсумковий результат матчу.

Дебютний гол в УПЛ — це дуже емоційний для мене момент, оскільки буквально день тому не стало моєї бабусі. Тому цей гол для неї та моєї сім'ї", — сказав Єгор Гунічев у коментарі для пресслужби Минаю.

Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Шахтар ви можете на Football.ua.