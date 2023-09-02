Україна

Керманич Оболоні — про поразку від Полісся у матчі УПЛ (0:2).

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся здобуло перемогу над київською Оболонню завдяки двом голам у компенсований час.

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко поділився враженнями від результату цього протистояння, розкритикувавши роботу бригади арбітрів.

"Заради чого грають хлопці? Уся їхня праця зводиться нанівець. Абсолютно висмоктаний з пальця момент. М’яч угорі, боряться захисник з нападником, захисник задкує, наступає на нападника, каже, це пенальті.

У першому таймі Слободяну на голову наступають, ледь голову не відривають, кажуть, випадково. Трактуються епізоди так, як їм вигідно. VAR, не VAR, це живі люди, які будуть казати те, що їм вигідно.

Ми б нічого не говорили, якби була послідовність. Сенс тоді грати, працювати? Давайте одразу вручимо медалі та кубки й закінчимо на цьому. Це не красить футбол, однозначно", — цитує слова Валерія Іващенка УПЛ ТБ.