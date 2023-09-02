Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 вересня 2023 року, 15:00.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся здобуло перемогу над київською Оболонню.

Слід відзначити, що обидва свої голи команда Юрія Калітвінцева забила вже у компенсований до другого тайму час, граючи у більшості: спочатку Грицук реалізував пенальті, а після Козак поставив крапку у цьому протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Полісся — Оболонь у 6 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Полісся — Оболонь 2:0

Голи: Грицук, 90+7 (пен.), Козак, 90+9



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 46), Танковський (Грицук, 82) — Назаренко (Козак, 46), Аріелсон (Мустафаєв, 62), Макуана — Будківський.



Оболонь: Федорівський — Нагієв (Вовкун, 78), Приймак, Карась, Осман (Прокопенко, 64) — Чернов (Мединський, 46), Черненко (Косовський, 64), Мороз, Груша (Суханов, 73) — Слободян — Тарануха.



Попередження: Смоляков, Будківський — Тарануха



На 90+4-й хвилині був вилучений Тарас Мороз (Оболонь) (друге попередження).