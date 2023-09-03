Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 вересня 2023 року, 12:00.
Дніпро-1 - ЛНЗ - Сайт Дніпра-1
03 вересня 2023, 16:57
У шостому турі української Прем'єр-ліги Дніпр-1 зіграв внічию з ЛНЗ (0:0).
Командам не вдалося забити одна одній, хоча декілька нагод було.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дніпро-1 — ЛНЗ у 6 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Дніпро-1 — ЛНЗ 0:0
Дніпро-1: Волинець — Танчик, Сваток, Сарапій, Горбунов (Каплієнко, 46) — Горін, Когут (Рубчинський, 76) — Гуцуляк (Мірошниченко, 64), Піхальонок (Лєднєв, 64), Пірес (Білл, 76) — Філіппов.
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Муравський, Насонов — Бойко, Савін (Норенков, 64), Калюжний — Наумець (С. Шестаков, 46), Прядун (Тарасенко, 87), Пасіч (Хобленко, 76).
Попередження: Каплієкно, Горін — Калюжний, Савін, Бойко.