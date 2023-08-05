Україна
05 серпня 2023, 17:00
ЛНЗ не залишив шансів Минаю дебютною перемогою в УПЛ
Колектив Олександра Ковпака за непридатних для футбола спекотних умов майстерно зловив суперників швидкими атаками.
Минай — ЛНЗ, фото УПЛ
05 серпня 2023, 17:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Минай — ЛНЗ 0:3
Голи: Бойко, 45, Прядун, 54, Наумець, 78
Минай: Ольховий — Дмитрук (Ременяк, 56), Солдат, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Нємчанінов, Булеза (Рогозинський, 56) — Одарюк (Голуб, 69), Вітенчук, Ралюченко, Твердохліб — Вишневський (Гечев, 46).
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Муравський (Насонов, 85), Норенков — Хамелюк — С. Шестаков (Наумець, 71), Бойко, Тищенко (Олійник, 71), Савін (Пасіч, 61) — Прядун (Нич, 62).
Попередження: Булеза — Муравський, Прядун, Пеньков