Україна

Максим — про виступ Кривбасу в матчі з Колосом.

У поєдинку шостого туру української Прем'єр-ліги Кривбас на чужому полі здобув перемогу над Колосом з Ковалівки (3:0).

Автор двох голів Максим Задерака залишився задоволений матчем.

"Увесь тиждень ми працювали, розбирали суперника. Тренерський нам дуже добре пояснив як діяти на полі. Вважаю, ми добре їх вивчили та перекрили усі можливі зони для небезпечних атак. Зіграли так, як просив тренер, тому зуміли перемогти. Усіх вітаю з цим успіхом.

Емоції класні. Звісно, забивати дуже приємно. Але, найголовніше, що Кривбас набрав три залікових бали. Треба продовжувати рухатись тільки вперед. Наше завдання — кожен поєдинок грати на перемогу", — наводить слова півзахисника офіційний сайт криворіжан..

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу шостого туру між Кривбасом та Колосом.