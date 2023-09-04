Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 вересня 2023 року, 17:00.
Колос — Кривбас, ФК Кривбас
04 вересня 2023, 10:41
У поєдинку шостого туру української Прем'єр-ліги Колос із Ковалівки на своєму полі поступився криворізькому Кривбасу (0:3).
У складі команди Юрія Вернидуба голами відзначилися Понєдєльнік та Задерака, який оформив дубль.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Кривбас у 6 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Колос — Кривбас 0:3
Голи: Задерака, 14, 87, Понєдєльнік, 66
Колос: Фесюн — Золотов, Бурда, Бондаренко — Лучкевич, Богданов (Болбат, 59), Оріховський (Мілько, 76), Цуріков — Демченко (Велетень, 54), Салабай (Безбородько, 59), Мякушко.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (Приходько, 74), Бізімана — Вакулко, Хомченовський, Задерака — Кожушко (Дебелко, 81).
Попередження: Богданов, Салабай, Бурда — Бізімана