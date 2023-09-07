Україна

Півзахисник приніс невеликі кошти київському клубу.

Сергій Сидорчук на постійній основі змінив Динамо Київ на представника чемпіонату Бельгії Вестерло.

Як повідомляє ТаТоТаке, український клуб отримав за свого півзахисника 500 тисяч євро.

Зазначимо, що авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює досвідченого гравця у три мільйони євро та пише, що трансфер обійшовся у 700 тисяч євро.

З Динамо Сергій виграв 3 титули чемпіона країни, 3 національні Кубки та 3 Суперкубки країни. В активі Сидорчука символічні 50 капітанських матчів у єврокубках — це другий показник в історії клубу за часів незалежності.

Нагадаємо, раніше Сергій Сидорчук попрощався з клубом та вболівальниками.