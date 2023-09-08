Німецька збірна здобула перемогу у товариській зустрічі.
Назар Волошин і Лінус Гехтер, Getty Images
08 вересня 2023, 21:13
Завершилась товариська гра між збірними Німеччини U-21 та України U-21. "Синьо-жовтим" не вдалося пробити голкіпера німців Урбіга.
Обидва голи німці забили у другому таймі. Першим відзначився центральний захисник Аугсбурга Максіміліан Бауер. Другий м'яч на рахунку центрального нападника Гройтер Фюрта Тіма Лемперле.
Німеччина U-21 — Україна U-21 2:0
Голи: Бауер, 53, Лемперле, 88
Наступний матч збірної України U-21 розпочнеться о 19:30 у вівторок, 12 вересня. У рамках відбору на Євро-2025 (U-21) суперником буде збірна Північної Ірландії.