Україна

Німецька збірна здобула перемогу у товариській зустрічі.

Завершилась товариська гра між збірними Німеччини U-21 та України U-21. "Синьо-жовтим" не вдалося пробити голкіпера німців Урбіга.

Обидва голи німці забили у другому таймі. Першим відзначився центральний захисник Аугсбурга Максіміліан Бауер. Другий м'яч на рахунку центрального нападника Гройтер Фюрта Тіма Лемперле.

Німеччина U-21 — Україна U-21 2:0

Голи: Бауер, 53, Лемперле, 88

Наступний матч збірної України U-21 розпочнеться о 19:30 у вівторок, 12 вересня. У рамках відбору на Євро-2025 (U-21) суперником буде збірна Північної Ірландії.