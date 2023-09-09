Україна

Півзахисник попрощався з фанатами.

Український атакувальний півзахисник Денис Гармаш цьогорічну літню трансферну кампанію завершив переходом до складу хорватського Осієка з київського Динамо на правах вільного агента.

На честь завершення багаторічних виступів у рідному клубі 33-річний виконавець звернувся до вболівальників "біло-синіх" із прощальним листом.

"Майже все своє футбольне життя я провів у київському Динамо. Цей клуб став для мене справжнім домом, а люди, які в ньому працюють, стали моєю другою родиною.

Разом ми пережили багато подій, як перемог, так і поразок. Але кожного разу, коли ставало важко, я рухався вперед завдяки вболівальникам клубу. Саме їхня підтримка та довіра були моєю головною мотивацією виступів за Динамо.

Я дуже вдячний динамівським фанатам. Упевнений, що вони бачили та розуміли, що в кожній грі я віддавав усі сили для перемоги Динамо. Інколи це виходило занадто емоційно, але інакше я просто не вмію. Футбол це пристрасть, емоції, боротьба та конкуренція.

На шляху до динамівських перемог я був щирим та небайдужим гравцем, саме таким, як і наші вболівальники. Тому я завжди буду вдячним керівництву клубу та його президенту.

За часи в клубі я грав під керівництвом різних головних тренерів та асистентів. Дякую кожному з них за внесок у розвиток Динамо та мої успіхи.

Дякую всім партнерам, із ким я грав у складі команди, медичному штабу, адміністраторам та всім працівникам клубу. Бажаю вам перемог на футбольних полях України та Європи, а головне — миру в нашій країні.

З повагою, Денис Гармаш", — ідеться в зверненні українського виконавця.

У складі київського Динамо Гармаш провів загалом 359 матчів, забивши 54 голи та віддавши 45 гольових передач.