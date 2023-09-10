Україна

29-річний футболіст став вільним агентом.

Макс Валеф залишив Дніпро-1, повідомив офіційний сайт української команди.

Нагадаємо, що клуб придбав його рік тому за 100 тисяч євро у Форталези. Угода була розрахована до кінця сезону-2023/24.

Макс провів 27 матчів за Дніпро-1, у яких пропустив 25 голів. Також на його рахунку десять сухих ігор.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 — перший в історії клуб, який в одному сезоні вилетів з відбору усіх трьох єврокубків, не пройшовши жодного раунду.