29-річний футболіст став вільним агентом.
Макс Валеф, ФК Дніпро-1
10 вересня 2023, 19:25
Макс Валеф залишив Дніпро-1, повідомив офіційний сайт української команди.
Нагадаємо, що клуб придбав його рік тому за 100 тисяч євро у Форталези. Угода була розрахована до кінця сезону-2023/24.
Макс провів 27 матчів за Дніпро-1, у яких пропустив 25 голів. Також на його рахунку десять сухих ігор.
Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 — перший в історії клуб, який в одному сезоні вилетів з відбору усіх трьох єврокубків, не пройшовши жодного раунду.