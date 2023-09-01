Ліга конференцій

Дніпряни не змогли обіграти жодного суперника із трьох.

Дніпро-1 встановив історичне досягнення, вилетівши з усіх трьох єврокубкових турнірів.

Дніпряни як віце-чемпіон УПЛ стартували у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, але не змогли пройти грецький Панатінаїкос (1:3, 2:2).

Потім у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи команда Олександра Кучера поступилася чеській Славії (1:3, 1:1).

Насамкінець дніпряни під керівництвом Валерія Городова вилетіли з раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, поступившись словацькому Спартаку (1:1, 1:2).

Таким чином, Дніпро-1 не зміг обіграти жодного із трьох суперників і не подолав жодного раунду відбіркових етапів, що є першим подібним випадком в історії єврокубків.

Раніше шлях з кваліфікації ЛЧ в нікуди проходили Дюделанж, Шкупі, Лінфілд, Марібор, Жальгіріс і Нефтчі. Але у всіх них був у активі один пройдений раунд на початку єврокубової дистанції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 — Спартак Трнава.