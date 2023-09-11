Україна

Підсумки товариського матчу між командами УПЛ.

Тренер криворізького Кривбасу Дмитро Кара-Мустафа прокоментував домашню нічию у контрольному матчі проти черкаського ЛНЗ — 1:1.

"Розглядали цей матч як тренувальний для підготовки до наступних турів УПЛ, а конкретно до найближчої гри проти Вересу. Надали можливість проявити себе усім футболістам. Усі зіграли по тайму.

Сьогодні ви побачили змішаний склад Кривбасу. Усі отримали фізичне навантаження. До того ж ми побачили у ділі найближчий резерв. Є дуже хороші моменти сьогоднішнього матчу, які ми детально проаналізуємо.

Перемагати хочеться, звісно, у кожному поєдинку, навіть товариському. Але все ж результат сьогодні не стояв на першому плані. Головне було підготувати команду у фізичному плані до найближчих зустрічей", — цитує наставника офіційний сайт клубу.