Англія

Мерсисайдський клуб збереже грецького захисника.

Захисник Ліверпуля Костянтинос Цимікас продовжить контракт із клубом ще на два роки, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, найближчим часом 27-річний футболіст підпише нову угоду до липня 2027 року.

Контракт з греком діє до літа 2025 року. В минулому сезоні він відіграв 28 матчів, в яких відзначився шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль може втратити лідера найближчим часом - Аль-Іттіхад спробує підписати Салаха взимку.