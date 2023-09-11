Мерсисайдський клуб збереже грецького захисника.
КОСТАС ЦИМІКАС, GETTY IMAGES
11 вересня 2023, 10:57
Захисник Ліверпуля Костянтинос Цимікас продовжить контракт із клубом ще на два роки, повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, найближчим часом 27-річний футболіст підпише нову угоду до липня 2027 року.
Контракт з греком діє до літа 2025 року. В минулому сезоні він відіграв 28 матчів, в яких відзначився шістьма результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль може втратити лідера найближчим часом - Аль-Іттіхад спробує підписати Салаха взимку.