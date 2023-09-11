Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Початок заходу запланований на 19:30 за київським часом.

Сьогодні, 11 вересня, відбудеться пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва напередодні матчу відбірного циклу Євро-2024 проти Італії.

Захід розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Також зазначимо, що на пресконференції буде присутній один із гравців національної команди.

Нагадаємо, що у попередньому турі українці зіграли внічию проти лідера групи Англії (1:1).

Матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.