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Керманич молодіжної збірної України — про майбутній матч проти Північної Ірландії U-21.

У рамках першого туру кваліфікації Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України формально буде приймати однолітків з Північної Ірландії.

Головний тренер нашої молодіжки баск Унаї Мельгоса поділився своїми очікуваннями перед майбутньою грою та розповів про перспективи свого колективу.

"Ми отримали можливість провести дуже цікаву гру. Німеччина — сильна команда, і такий поєдинок важливий для нашого розвитку. Я досить задоволений як командою загалом, так і гравцями індивідуально. Вони намагалися грати вперед в атаці, робити крок уперед у захисті. Звичайно, нам є що покращувати у своїй грі. Але загалом моя оцінка наступна: це був хороший матч, гравці розвиваються".

"Основний форвард команди? Атака — це не справа одного гравця. Уся команда має грати на атаку. Ми вимагаємо не лише від нападників, але й від вінгерів, півзахисників грати на атаку та реалізовувати її. Тому не варто говорити про окремого гравця. Ми маємо говорити про всіх футболістів, їхні функції та ролі на полі".

"Єгор Ярмолюк? У такому віці я не виділяв би когось із гравців персонально. Хоча більшість із них грає за перші команди своїх клубів, вони все ще продовжують вчитися, вони ще дуже молоді. Ми спостерігаємо за всіма молодими виконавцями, як в Україні, так і за кордоном. Якщо ми зрозуміємо, що в них є здібності, вони будуть викликані в молодіжну збірну".

"Хто має найбільші перспективи серед гравців? Я розумію питання. Але все ж волію не говорити про окремих гравців. Усі футболісти, що перебувають у команді, мають робити свій внесок у неї. Ролі та функції в кожного різні. Звичайно, між собою в тренерському штабі ми обговорюємо, які гравці можуть бути більш перспективними. Та я не хотів би ділитися цими думками, щоб не турбувати футболістів".

"Щодо майбутнього суперника, ірландці програли перший матч. Ніколи не знаєш, як вони відреагують на це. Та після того, як ми подивилися гру, можу сказати, що вони могли забити та не програти. У них є якості та здібності, тож маємо показати найкращу версію самих себе, щоб зіграти відповідним чином та постаратися перемогти", — цитує слова Мельгоси офіційний сайт УАФ.

Матч між молодіжними збірними України та Північної Ірландії відбудеться завтра о 19:30 (за київським часом) на полі Національного тренувального центру словацького міста Попрад.

Нагадаємо, у групі F за путівки до фінального етапу чемпіонату Європи сперечатимуться команди Англії, України, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу.