31 серпня у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Vbet Кубка України сезону 2023/24.
Кубок України, УАФ
14 вересня 2023, 18:03
Сьогодні визначилися точні дати й місця проведення матчів. Про це йдеться на офіційній сторінці УАФ.
Vbet Кубок України. 1/8 фіналу
26.09. 13:00. Верес (Рівне) — Шахтар (Донецьк). Рівне, стадіон Авангард.
26.09. 15:00. Рух (Львів) — Олександрія (Олександрія). Винники, стадіон імені Богдана Маркевича.
27.09. 15:00. Полісся (Житомир) — Дніпро-1 (Дніпро). Житомир, Центральний міський стадіон Полісся.
27.09. 15:00. Чорноморець (Одеса) — Кривбас (Кривий Ріг). Одеса, стадіон Чорноморець.
27.09. 15:00. Вікторія (Суми) — Минай (Минай). Суми, стадіон Ювілейний.
27.09. 17:00. Оболонь (Київ) — Динамо (Київ). Київ, стадіон Оболонь.
27.09. 18:30. Металіст 1925 (Харків) — Ворскла (Полтава). Київ, НТК ім. В. Баннікова або стадіон Лівий Берег.
12.10. 13:00. Маріуполь (Маріуполь) — Зоря (Луганськ). Бориспіль, стадіон Колос.
Також, вашій увазі результати матчів попереднього раунду розіграшу Кубка України сезону 2023/24, в яких сталося декілько несподіванок.