Черкаська та київська команди зіграють на день раніше.
Черкаси-Арена, фото ЛНЗ
15 вересня 2023, 11:44
Матч 8-го туру української Прем'єр-ліги між черкаським ЛНЗ і київським Динамо не відбудеться 24 вересня, повідомляє офіційний сайт господарів поєдинку.
Гра ЛНЗ — Динамо розпочнеться на Черкаси-арені 23 вересня о 13:00.
Черкаський клуб також повідомив, що у день матчу на алеї стадіону з 11:30 працюватиме безкоштовна фан-зона, а благодійні квитки на матч залишаються дійсними.
Нагадаємо, у 7-му турі УПЛ ЛНЗ прийматиме львівський Рух (17 вересня), а Динамо зіграє вдома проти полтавської Ворскли (18 вересня).