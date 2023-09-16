Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 16 вересня та розпочнеться о 15:00.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги в Одесі зустрінуться місцевий Чорноморець і житомирське Полісся.

Чорноморець – Полісся

Субота, 16 вересня, 15:00. Стадіон Чорноморець, Одеса. Головний арбітр – Катерина Монзуль, рефері VAR – Денис Шурман. Пряма трансляція на сервісах MEGOGO, Setanta Sports і Київстар ТБ

Підопічним Романа Григорчука, якого вболівальники назвали найкращим тренером липня-серпня в УПЛ, після двох поспіль поразок у чемпіонаті потрібно зібратися та повернути переможну ходу. До того ж, поки збірна України готувалася до гри з Англією, "моряки" встигли відіграти товариську гру проти київської Оболоні, де поступилися 1:0, збільшивши серію з поразок до трьох ігор.

Незважаючи на дві домашні перемоги одеситів у цьому сезоні чемпіонату, все ж важко сказати, що вони є гарним прикладом успішних виступів вдома. У попередньому сезоні Чорноморець був другим серед найгірших команд, враховуючи виключно домашні поєдинки (10 очок в 15 матчах). Тож достеменно невідомо, наскільки одеситам допоможе перебування на власному стадіоні.

У попередній своїй грі в УПЛ Чорноморець поступився на виїзді рівненському Вересу. Дійсно, варто зазначити, що вже з 10-ї хвилини поєдинку гості залишилися у меншості через друге у сезоні видалення Салюка. Гол Путрі з пенальті тоді не допоміг одеситам здобути нічию хоча б у першому таймі, так як господарі встигли відповісти двома своїми голами. У другій половині зустрічі Верес добив "моряків" третім, останнім своїм м'ячем у грі.

Житомиряни дуже вдало розпочали свій дебютний в УПЛ сезон. Команда під керівництвом Юрія Калітвінцева зараз поступається у турнірній таблиці лише діючому чемпіону, донецькому Шахтарю. У чотирьох з шести попередніх турів Полісся грало на виїзді, здобувши 3 перемоги. У тому числі, вони відзначилися перемогою над Вересом (0:2), з яким у попередньому турі не впорався Чорноморець.

Якщо враховувати кубковий матч проти Агробізнесу, Полісся має 4-матчеву серію з перемог. Одеському клубу найбільше варто остерігатися житомирян після 75-ї хвилини гри. 7 з 10 голів Полісся забило саме в останній чверті гри. Дебютант УПЛ завжди грає до самого кінця, тож у попередньому турі вони здобули перемогу над Оболонню (2:0), відзначившись аж на 90+5 та 90+9 хвилинах зустрічі.

Одеська та житомирська команди вперше зустрінуться в офіційному матчі після двох дуелей у Першій лізі сезону 2020/21. Тоді одну перемогу вдалося здобути "морякам" (2:1), а інший матч завершився нічиєю (1:1). За підсумками того сезону Чорноморець підвищився у класі, а Полісся зайняло 11-те місце, залишившись у Першій Лізі.

Одесити та житомиряни також грали між собою незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, 7 лютого 2022 року. Тоді у рамках товариського турніру Winter Cup Полісся святкувало перемогу у серії післяматчевих пенальті.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

770-й матч Чорноморця в УПЛ, в якому одесити можуть здобути 180-ту домашню перемогу.

Безнічийна серія Чорноморця триває 16 ігор: 8 перемог та 8 поразок.

Полісся поки обходиться без нічиїх в УПЛ: 4 перемоги та 2 поразки.

Різні команди Юрія Калітвінцева можуть пропустити 50-й гостьовий гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

50-й матч в УПЛ може провести Максим Брагару (Чорноморець).

15-й гол в УПЛ може забити Орест Кузик, 10-й – Владислав Вакула (обидва – Чорноморець), Дмитро Шастал (Полісся).

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