Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 вересня 2023 року, 18:30.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 здобув перемогу над луганською Зорею у дебютному матчі Валерія Кривенцова на чолі "мужиків".

Всі голи у цьому протистоянні були забиті у першому таймі, тоді як фактичну перемогу харків'янам приніс реалізований пенальті у виконанні Андрія Борячука.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Зоря у 7 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Металіст 1925 — Зоря 2:1

Голи: Дмитренко, 6, Борячук, 28 (пен.) — Герреро, 17



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Червак — А. Ткачук (Фарина, 69), Габелок, Дмитренко — Русин (Арі, 68), Чирук (Ігор, 78), Борячук (Вачіберадзе, 58).



Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов (Снурніцин, 55), Вантух — Яцик, Мишньов (Чурко, 72) — Антюх, Волошин (Нагнойний, 46), Алефіренко (Венделл, 72) — Герреро.



Попередження: Вачіберадзе, Чирук, Мозіль — Мишньов, Нагнойний, Венделл, Снурніцин