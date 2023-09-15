Україна
15 вересня 2023, 20:27
Металіст 1925 зіпсував Кривенцову дебют на чолі Зорі
Номінальні господарі арени Лівий берег двічі забили в першому таймі, після чого втримували власну перевагу за рахунком.
Металіст 1925 — Зоря, фото УПЛ
15 вересня 2023, 20:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — Зоря 2:1
Голи: Дмитренко, 6, Борячук, 28 (пен.) — Герреро, 17
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Червак — А. Ткачук (Фарина, 69), Габелок, Дмитренко — Русин (Арі, 68), Чирук (Ігор, 78), Борячук (Вачіберадзе, 58).
Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов (Снурніцин, 55), Вантух — Яцик, Мишньов (Чурко, 72) — Антюх, Волошин (Нагнойний, 46), Алефіренко (Венделл, 72) — Герреро.
Попередження: Вачіберадзе, Чирук, Мозіль — Мишньов, Нагнойний, Венделл, Снурніцин