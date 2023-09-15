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Олег Голодюк — про перемогу своєї команди над Зорею у матчі УПЛ.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 здобув перемогу над луганською Зорею у дебютному матчі Валерія Кривенцова на чолі "мужиків".

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Як і після кожної перемоги, емоції позитивні. Ми дуже пишаємось хлопцями, за ту гру яку продемонстрували. Можливо, що другий тайм у нашому виконанні був не такий якісний, як перший. Напевно, у хлопців у підсвідомості було втримати результат. Нічого крім слів подяки ми їм сьогодні не сказали".



"Дальні удари? Ми на цьому наголошуємо постійно, всі гравці володіють хорошими ударами. На жаль, не так часто використовують свої сильні якості, сьогодні Влад Дмитренко наважився на удар і як нагорода — забив. Нічого не буває просто так, те як він почав працювати пару тижнів назад, він тримає цю форму. Дуже важливий гравець для нас, який може будь-якої миті виручити. Хочеться йому побажати, продовжувати у такому ж дусі".

"У моменті з пропущеним голом Герреро була індивідуальна помилка. Але ми вимагаємо, щоб хлопці грали у комбінаційний футбол, це наша вимога. Помилки трапляються, дуже шкода, що вона привела до голу у наші ворота. За цю помилку, не будемо нікого робити винним".

"У другому таймі свідомо віддали ініціативу супернику? Точно — ні! У перерві була розмова, що попереду набагато важчі 45-ть хвилин, ніж були у першому таймі. Напевно, психологія гравців вийшла на перший план і у них в голові було втримати рахунок. Ми намагались із лави запасних до них докричатися... Але ми їх розуміємо і тільки можемо подякувати за сьогоднішню гру та особливо за результат", — цитує слова Олега Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Дивитися відео голів та огляд матчу Металіст 1925 — Зоря ви можете на Football.ua.