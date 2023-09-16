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Український вінгер висловився після повернення до розташування клубу після міжнародної паузи.

Міжнародна пауза підійшла до свого завершення, а це означає, що ми повертаємося до клубного футболу.

Нападник київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко після повернення до розташування клубу поділився емоціями від матчів відбору на чемпіонат Євро-2024 та очікуваннями від поновлення чемпіонату України.

"Звичайно, хотілося повернутися до клубу зі збірної з перемогою, але потрібно розуміти, де ми грали та проти кого. Не відмовився б мати кращий настрій, але вже як є. Нічого страшного не сталося, уся боротьба ще попереду. Потрібно переключатися зі збірної на клубні справи та працювати далі".

"У двох матчах ми здобули лише одне очко. Думаю, тренерський штаб та усі гравці хотіли більшого. Програвати ніхто не любить, але це футбол. Найголовніше – виходити з цих ситуацій. Думаю, по самовіддачі у наших уболівальників ні до кого не має бути претензій. Усі хлопці віддавалися на полі, але, як я вже казав, треба розуміти, що рівень збірних Англії та Італії ледь не найвищий у світі, тому нам було нелегко протистояти їм".

"Проблем зі зіграністю немає, усі ми добре одне одного знаємо, і це стосується не лише динамівців, а й хлопців з інших клубів. Можливо, під час першого збору із новим головним тренером для багатьох гравців, які не працювали із Сергієм Станіславовичем, є багато нового, їм потрібен час, щоб зрозуміти вимоги тренера. Але вже на другому зборі ми вже більш-менш правильно виконували усе, про що просив головний тренер. Він навіть сам говорив, що, якщо порівняти нашу гру із Північною Македонією та Англією в плані оборони, це небо і земля".

"Враховуючи, що Динамо завершило свої виступи у єврокубках, у чемпіонаті гратимете із подвійною мотивацією? Думаю, ця подвійна мотивація була у нас і перед початком чемпіонату, бо минулий сезон ми закінчили на четвертому місці, де просто не може перебувати така команда, як Динамо. Усі хлопці і я прекрасно це розуміємо, тому в нинішньому чемпіонаті іншого результату, окрім першого місця, для нас просто не існує".

"Ми повернулися до розташування клубу лише вчора рано-вранці. Була важка дорога – добиралися майже добу, тому, звісно, потрібно було трохи відійти. Але сьогодні вже повноцінно тренувалися, триває нормальний робочий процес. Ми провели теоретичне заняття, розібрали нашу гру проти Бешикташа. Тож готуємося у звичному режимі, обстановка звичайна. На жаль, зараз багато наших гравців травмовані, це недобре, але треба виходити із цієї ситуації. Працюємо, підіймаємо настрій одне одному та з позитивним налаштуванням готуємося до гри", — сказав Андрій Ярмоленко у коментарі для пресслужби Динамо.