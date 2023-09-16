Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 16 вересня та розпочнеться о 17:00.

Олександрія та закарпатський Минай завершуватимуть програму суботи в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Ніка.

ОЛЕКСАНДРІЯ — МИНАЙ

СУБОТА, 16 ВЕРЕСНЯ, 19:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Коли команди разом за 12 зіграних матчів мають лише дві перемоги, і при цьому всі вони перебувають на рахунку лише однієї з них, це викликає чимало запитань. Але ось із таким невтішним багажем за плечима підійшли футболісти Руслана Ротаня та Володимира Шарана до очного протистояння в сьомому турі й намагатимуться щось вирішувати щодо власної подальшої долі.

Олександрія не змогла виграти в останніх чотирьох протистояннях поспіль, але в цьому сезоні йдеться вже не про нічийну серію для "поліграфів", а про реальні поразки на тлі шаленого відтоку кадрів під час літньої трансферної кампанії. Фактично, Ротань наразі просто продовжує працювати на молодіжному рівні, ось тільки обмежень щодо віку виконавців у нього немає, тож і долучати окремих досвідчених виконавців також доводиться.

Що ж до роботи Шарана на посаді головного тренера Миная, то тут проблеми ті самі, що й за ходом минулого сезону. І якщо тоді закарпатці вчасно взялись за голову та зберегли прописку в "елітному" дивізіоні, то як буде цього разу — не знає ніхто. Рівень чемпіонату настільки звівся до однорідного стану, що від кожної з команд можна очкувати прориву під час будь-яких матчів вихідного дня.

Але в контексті представників Ужгородської області цей "прорив" усе ніяк не відбувається. І при цьому Минай якось примудрився здобути два нічийних результати в протистояннях проти наших єврокубкових бійців — Дніпра-1 та Зорі (двічі по 1:1). Вочевидь, спрацював холодний розрахунок, але тепер подібних опцій підловити опонентів на втомі від складної логістики в команди Шарана найближчим часом не передбачається, тож доведеться вирішувати проблеми власноруч.

У матчі проти Олександрії це буде зробити надзвичайно складно, оскільки Ротань ще не встиг побудувати гру свого колективу належним чином, тож "поліграфи" грають у футбол настільки вільно, наскільки це їм дозволяють робити суперники. А за найменшої протидії просто розсипаються, як це було в нещодавньому поєдинку проти Полісся (0:3), де команда пропустила тричі після 77 хвилини. У Миная в цьому плані ситуація з психологією значно краща, тож Олександрії варто бути сконцентрованою до останнього.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Олександрія проведе 160 домашній матч у рамках УПЛ.

Минай зіграє 40 матч на виїзді в чемпіонаті.

Олександрія не може виграти чотири гри поспіль, а навіть забити гол у ворота суперників — останні 300 хвилин.

Минай ще не перемагав у цьому сезоні — 2 нічиї, 4 поразки.

Володимир Шаран проведе 258 матч на чолі клубів УПЛ та випередить за цим показником Семена Альтмана (8 місце в загальному рейтингу тренерів).

Євгеній Смирний із Олександрії може забити 10 гол в УПЛ.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 7 разів — 4 перемоги Олександрії, 2 перемоги Миная та 1 нічия. Останній офіційний матч завершився перемогою саме нічиєю у березні поточного року. Голи забивали Вадим Вітенчук та Максим Третьяков.