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Чорноморець — Полісся 1:0
Гол: Васильєв, 13

Чорноморець: Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Кузик (Авагімян, 74), Васильєв, Шпорн — Штогрін, Ієде, Бойчук (Дада, 73).

Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 46), Танковський — Назаренко (Козак, 74), Аріелсон (Грицук, 46), Янаков (Макуана, 46) —  Будківський.

Попередження: Бойчук — Шабанов, Смоляков, Бойко, Грицук, Танковський