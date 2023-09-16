Україна
16 вересня 2023, 17:05
Чорноморець продовжив успішну домашню серію перемогою над Поліссям
Команда Романа Григорчука перемагала в усіх трьох матчах на рідному стадіоні.
Чорноморець — Полісся, фото УПЛ
16 вересня 2023, 17:05
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Полісся 1:0
Гол: Васильєв, 13
Чорноморець: Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Кузик (Авагімян, 74), Васильєв, Шпорн — Штогрін, Ієде, Бойчук (Дада, 73).
Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 46), Танковський — Назаренко (Козак, 74), Аріелсон (Грицук, 46), Янаков (Макуана, 46) — Будківський.
Попередження: Бойчук — Шабанов, Смоляков, Бойко, Грицук, Танковський