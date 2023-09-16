Україна

Гарматний постріл Назарини приніс Шахтарю мінімальну перемогу над Оболонню

Команда Патріка ван Леувена грала з перевагою за кількістю гравців на полі ще з першого тайму, але дотиснула суперників лише під завісу протистояння.

Шахтар — Оболонь, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шахтар — Оболонь 1:0

Гол: Назарина, 77



Шахтар: Рудько — Конопля, Лемкін, Ракіцький, Азарові — Степаненко (Назарина, 69) — Зубков (В’юнник, 69), Судаков, Криськів, Кащук (Невертон, 58) — Сікан (Келсі, 58).



Оболонь: Рибка — Суханов (Груша, 46), Приймак, Лук’янчук, Дубко, Прокопенко — Косовський (Осман, 84), Черненко (Карась, 72), Вовкун — Мединський (Нагієв, 89), Тарануха (Краснопір, 46).



Попередження: Степаненеко — Вовкун, Тарануха, Приймак, Рибак



На 33-й хвилині був вилучений Артем Вовкун (Оболонь) (друге попередження).