Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 16 вересня 2023 року, 17:00.
Фото: УПЛ
16 вересня 2023, 19:59
Гарматний постріл Назарини приніс Шахтарю мінімальну перемогу над Оболонню.
Команда Патріка ван Леувена грала з перевагою за кількістю гравців на полі ще з першого тайму, але дотиснула суперників лише під завісу протистояння.
Огляд матчу:
Шахтар — Оболонь 1:0
Гол: Назарина, 77
Шахтар: Рудько — Конопля, Лемкін, Ракіцький, Азарові — Степаненко (Назарина, 69) — Зубков (В’юнник, 69), Судаков, Криськів, Кащук (Невертон, 58) — Сікан (Келсі, 58).
Оболонь: Рибка — Суханов (Груша, 46), Приймак, Лук’янчук, Дубко, Прокопенко — Косовський (Осман, 84), Черненко (Карась, 72), Вовкун — Мединський (Нагієв, 89), Тарануха (Краснопір, 46).
Попередження: Степаненеко — Вовкун, Тарануха, Приймак, Рибак
На 33-й хвилині був вилучений Артем Вовкун (Оболонь) (друге попередження).